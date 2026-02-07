«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»: прогноз Анатолия Катрича на матч АПЛ

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм».

Ставка: победа «МЮ» за 1.57.

«В этой игре смело прогнозирую победу хозяев. Во-первых, мощный психологический и игровой импульс «Манчестер Юнайтед» получил после смены тренера и последних ярких побед, две из которых над лидерами АПЛ.

Во-вторых, «Тоттенхэм» слишком нестабилен и в последнее время в чемпионате пропускает не меньше двух голов. Ну, и фактор своего поля немаловажен. На «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» в АПЛ не проигрывает с ноября.

«МЮ» встрепенулся, вернулся в гонку за Лигу чемпионов и свои три очка заберёт и у «шпор», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».