«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»: прогноз Романа Павлюченко на матч чемпионата Англии

«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»: прогноз Романа Павлюченко на матч чемпионата Англии
Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм».

Ставка: победа «МЮ» за 1.62.

Англия — Премьер-лига . 25-й тур
07 февраля 2026, суббота. 15:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
«Ну, конечно, «Манчестер Юнайтед» для меня фаворит в этом матче. Они играют дома, и в последних матчах команда серьёзно набрала обороты, обыгрывает лидеров, поэтому сейчас находится на хорошем ходу. Плюс ко всему «Манчестер Юнайтед» борется за призовые места и за зону Лиги чемпионов, так что в этой встрече, я думаю, они отдадут всё ради победы.

Что касается «Тоттенхэма», то, в принципе, каких-то конкретных задач у них сейчас нет. Они ни за что особо не борются, идут где-то в середине турнирной таблицы. Поэтому, мне кажется, они выйдут играть более расслабленно, просто в свой футбол. Для «Манчестер Юнайтед» в этом плане, конечно, психологически сложнее, потому что им важно оставаться в зоне Лиги чемпионов, а при удачном раскладе они могут побороться и за более высокие места — за тройку и даже за двойку.

Поэтому я считаю, что «Манчестер Юнайтед» дома обязан обыгрывать «Тоттенхэм». Тем более что «Тоттенхэм» сейчас не в самой хорошей форме, команду колбасит из стороны в сторону, а «МЮ», наоборот, в последних матчах выглядит собранно и проводит игры на хорошем уровне. Так что здесь для меня однозначно победа «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».

