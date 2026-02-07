Скидки
«Барселона» — «Мальорка»: прогноз Константина Генича на матч Ла Лиги 7 февраля

Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Барселона» — «Мальорка».

Ставка: победа «Барселоны» и обе забьют за 2.10.

Испания — Примера . 23-й тур
07 февраля 2026, суббота. 18:15 МСК
«Лидер чемпионата Испании «Барселона» в ближайшем туре будет принимать «Мальорку». В первом круге у «Барселоны» не было никаких проблем с «Мальоркой» и была крупная победа добыта со счётом 3:0. Они играли в 1-м туре. Там ещё два ранних удаления у «Мальорки» случились, поэтому зацепиться островитянам было очень сложно.

Сейчас «Мальорка» на 13-м месте, но в последних трёх турах одержала две победы. Правда, победы у «Мальорки» домашние, но очень эмоциональные — над Бильбао и в предыдущем туре обыграли крупно «Севилью». Дома «Мальорка» хороша, а вот на выезде ей достаточно сложно что-то противопоставить сопернику.

«Барселона» ярко, сочно и очень разнообразно играет в атаке, много моментов создаёт, не всегда хороша в реализации, как, например, в последнем матче с «Альбасете» в Кубке. Создают каталонцы очень много, но многое позволяют и сопернику у своих ворот. Редко когда в последних матчах «Барселона» играет «на ноль». Поэтому, скорее всего, «Мальорка» забьёт, она много в этом сезоне забивает — 28 мячей за 22 тура. Это очень хороший результат. Но я думаю, «Мальорка» «Барселоне» проиграет, при этом забив.

Мой прогноз — «обе забьют и победа «Барселоны» за 2.10», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

«Барселона» — «Мальорка». «Реалу» можно не смотреть
