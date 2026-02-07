«Барселона» — «Мальорка»: прогноз Семёна Зигаева на игру чемпионата Испании

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Примеры «Барселона» — «Мальорка».

Ставка: ТБ 4 за 2.19.

«Барселона» на этой неделе играла в гостях в четвертьфинале Кубка Короля, а соперником был «Альбасете», выбивший в прошлом раунде «Реал». Первый тайм прошёл с преимуществом каталонцев, хотя не сказать, что они много моментов создали, но один раз им всё же удалось забить — отличился Ямаль. Минут через 10 после перерыва «Барселона» удвоила своё преимущество, гол на счету Араухо. В концовке «Альбасете» один мяч отыграл, но на большее хозяев не хватило. Команда Ханси Флика вышла в полуфинал, где в двухматчевом противостоянии сыграет против мадридского «Атлетико».

«Мальорка» к прошлому туру имела всего одну победу в пяти последних матчах чемпионата Испании, а перед этим ещё и вылетела из Кубка Короля. В этот понедельник команда Хагобы Аррасате принимала на своём поле «Севилью» и в середине первого тайма вышла вперёд благодаря голу с пенальти Мурики. Но на перерыв команды ушли при равном счёте, отличился новичок гостей Мопе. Второй отрезок матча был неоднозначным: «Севилья» атаковала почаще и ударов нанесла больше, но забивала только «Мальорка». Сначала Саму Кошта вывел хозяев вперёд, затем Мурики бил по воротам, а попал в спину Дардера и увеличил преимущество хозяев. Точку в матче поставил Торре в компенсированное время, сделав счёт 4:1.

«Барселона» — явный фаворит предстоящей встречи, в 17 последних играх во всех турнирах каталонцы одержали 16 побед и уступили лишь раз. «Мальорка» нестабильна, а ещё в матче первого круга она проиграла «Барсе» 0:3, хотя и играла в меньшинстве. И всё же каталонцы порой допускают много моментов в обороне, а у гостей есть Мурики, на счету которого 15 голов в Ла Лиге», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».