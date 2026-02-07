«Барселона» — «Мальорка»: ставка Романа Гутцайта на игру Ла Лиги

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч «Барселона» — «Мальорка».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 2.00.

«Барселона» прямо сейчас лидирует в испанском чемпионате, имея очень небольшое преимущество над мадридским «Реалом». Поэтому команда, которая, к счастью для себя, избежала дополнительных матчей и квалификаций Лиги чемпионов, конечно же, будет полностью выкладываться в игре с «Мальоркой», чтобы обеспечить нужный победный результат.

Последние шесть матчей «Барселона» проводит ярко и результативно: сама много создаёт, но при этом и пропускает — даже от «Альбасете» в Кубке Короля. Тем не менее команда движется дальше по турниру, в отличие, например, от конкурентов из мадридского «Реала». В последних шести матчах сине-гранатовых мы стабильно видели «верх», то есть минимум три мяча.

Если же обратить внимание на «Мальорку», то она тоже подаёт признаки жизни в последних турах. Команда стала играть очень результативно, а победа над «Севильей» в прошлом туре со счётом 4:1 стала настоящим украшением выходных в испанском чемпионате. Кроме того, не забываем, что за «Мальорку» сейчас играет второй бомбардир Ла Лиги — Ведат Мурики. У него 15 голов, это впечатляющий показатель. Больше только у Килиана Мбаппе, который отличился 22 раза, что само по себе феноменально.

В целом полагаю, эта игра получится результативной. Коэффициент на «обе забьют + ТБ 2.5» дают очень хороший. Моменты у «Мальорки» точно будут, а в том, что «Барселона» сможет отличиться, да ещё и не один раз на своём поле, думаю, мало кто сомневается», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».