«Севилья» — «Жирона»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании 7 февраля

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Севилья» — «Жирона».

Ставка: два-три гола в матче за 1.90.

«Важнейшая игра пройдёт в Севилье: одноимённый клуб будет принимать «Жирону». «Жирона» потихонечку уже взобралась в середину турнирной таблицы, но там чуть притормозила. В последних турах была ничья с «Хетафе» в домашнем матче, а неделю назад неожиданно проиграли «Овьедо» со счётом 0:1.

Сейчас игра с «Севильей», у которой в последних шести матчах аж четыре поражения. Кровь из носу «Севилье» надо побеждать. «Севилья» — одна из самых бескомпромиссных команд чемпионата, всего три ничейных результата. Достаточно сказать, что только одна ничья у «Барселоны», три раза вничью сыграл «Реал», столько же «Вильярреал» и «Севилья».

«Севилья» дома при своих болельщиках может что-то интересное показать, но явным фаворитом её в матче с «Жироной» никак не назовёшь. Мне кажется, здесь может качнуться и в одну, и в другую сторону. «Жирона» во втором круге уже несколько хороших скальпов сняла в выездных матчах, в частности с «Эспаньолом», поэтому недооценивать эту команду точно не стоит. Мой прогноз — «два-три гола в матче» за 1.90», — приводит слова Генича «РБ Спорт».