«Реал Сосьедад» — «Эльче»: прогноз Константина Генича на встречу Примеры

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Эльче».

Ставка: победа «Реала Сосьедад» и тотал больше 1.5 за 1.90.

«Набравший великолепную форму «Реал Сосьедад» дома будет принимать «Эльче». «Эльче» — команда боевая, интересная, с классным подбором игроков, играющая в футбол сама и дающая играть противнику. В последнем туре с «Барселоной» «Эльче» очень и очень достойно смотрелся, но если бы реализация не подвела каталонцев, в первом тайме они могли ещё 10 забить. Но в итоге матч-то получился с недосказанностью определённой.

Там была домашняя встреча для «Эльче», дома они действительно хороши, а вот на выезде выглядят менее убедительно — в последних пяти матчах в чемпионате Испании у «Эльче» ни одной победы, только два ничейных результата и три поражения. И потихонечку «Эльче» всё ближе к зоне вылета, всего в двух очках находится. Поэтому надо цепляться, кусаться.

«Реал Сосьедад» продолжает свой подъём во второй части чемпионата с приходом нового тренера. Сейчас удачно сыграли в Кубке, обыграли «Алавес», причём дважды проигрывали, ещё и пенальти «Алавес» не забил. И «Сосьедад» в концовке вырвал победу. Оярсабаль и Гедеш в отличном состоянии, в отличной форме.

«Сосьедад» играет дома. Конечно, он фаворит в паре с «Эльче». Мне кажется, много пропускающий «Эльче» даст «Реалу Сосьедад» забить минимум два мяча. Вот не знаю, забьёт ли сам. Минимум два мяча в этой игре быть должно», — приводит слова Генича «РБ Спорт».