«Арсенал» — «Сандерленд»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Сандерленд».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1.5) за 1.77.

«Думаю, что здесь, конечно, не будет лёгкой прогулки для «Арсенала», но всё равно команда способна в этом домашнем матче сыграть уверенно. Мне кажется, что игра будет фактически в одни ворота. Подопечные Артеты будут контролировать мяч, много им владеть, постоянно оказывать давление и создавать моменты, а «Сандерленд», скорее всего, почти весь матч проведёт в обороне. Я не думаю, что «Арсенал» позволит им создать что-то действительно опасное у своих ворот.

Футболисты «Арсенала» прекрасно понимают турнирную ситуацию. Сейчас у них есть преимущество в шесть очков над «Манчестер Сити», но это не такой уж и большой задел, чтобы чувствовать себя спокойно. Любая потеря очков может сразу всё усложнить, поэтому в таких матчах, особенно дома, нужно играть максимально собранно и брать своё.

«Сандерленд» идёт в середине таблицы, каких-то серьёзных задач у них уже нет, основная цель — спокойно сохранить место в Премьер-лиге и доиграть сезон без лишнего давления. А вот «Арсеналу» важно либо увеличивать отрыв, либо как минимум удерживать эти шесть очков. Поэтому я думаю, что «Арсенал» в этом матче победит однозначно и, скорее всего, достаточно уверенно — 2:0, 3:0 или 4:1», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».