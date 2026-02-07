«Дженоа» — «Наполи»: прогноз Дмитрия Градиленко на матч Серии А

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Серии А «Дженоа» — «Наполи».

Ставка: «Дженоа» не проиграет за 1.93.

«Хозяева поля с 23 очками занимают 14-е место и находятся в шести очках от зоны вылета. Первая треть чемпионата была с треском провалена: в девяти первых турах не было одержано ни одной победы — шесть поражений и три ничейных исхода. Боссы клуба подумали и одного великого футболиста, а ныне тренера Патрика Вийера, заменили другим великим футболистом, но ещё недостаточно опытным тренером Даниэле Де Росси. Контракт у него до конца сезона-2025/2026, и вроде пока всё неплохо складывается. Статистика «Дженоа» при Де Росси — 12 игр в чемпионате: четыре победы, три из которых над прямыми конкурентами, четыре ничьи и четыре поражения от команд из первой шестёрки («Лацио», «Рома», «Аталанта» и «Интер»). В целом неплохой результат. Но игры с грандами в этом году у них не получаются.

У «Наполи», можно сказать, тоже не всё идеально. Хотя они в таблице на третьем месте с 46 очками, но могли быть намного ближе к «Интеру» и, возможно, выше «Милана». После потери бойца, я про Давида Нереса, команда Антонио Конте очень прилично сбавила. Шесть матчей без своего крайнего нападающего принесли две победы над «Фиорентиной» (2:1) и «Сассуоло» (1:0), три ничейных исхода (отмечу два домашних матча с командами, которые нужно было обыгрывать с закрытыми глазами — 0:0 с «Пармой» и 2:2 с «Вероной») и поражение на выезде от «Ювентуса» (0:3).

Думаю, у хозяев есть шанс зацепить ничью. Тем более последние три домашних матча принесли неплохой результат — победы над «Кальяри» (3:0) и «Болоньей» (3:2) и обидная ничья с «Пизой» (1:1). Да и с «Аталантой» в 16-м туре, играя весь матч в меньшинстве, не дотянули до 0:0 буквально одну минуту, пропустив на 90+4-й минуте.

Первый вариант для прогноза — ничья в матче. Второй вариант — тотал в матче меньше 1.5. Может случиться, к примеру, 0:0, 0:1 или 1:0. В этом сезоне «Наполи» частенько уходил с поля без забитого мяча, а также без пропущенного в свои ворота. И вариант, который выберу я — «Дженоа» не проиграет. Но выбор за вами, удачи», — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».