«Атлетик» — «Леванте»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

«Атлетик» — «Леванте»: прогноз Константина Генича на матч Примеры
Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Атлетик» — «Леванте».

Ставка: победа «Атлетика» за 1.65.

Испания — Примера . 23-й тур
08 февраля 2026, воскресенье. 18:15 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Не начался
Леванте
Валенсия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Атлетик» Бильбао дома сыграет против «Леванте», одного из аутсайдеров нынешнего сезона. В Кубке у Бильбао всё хорошо — прошли в полуфинал, на выезде обыграв «Валенсию». А вот в чемпионате последняя победа у «Атлетика» была ещё в 2025 году, тогда дома обыграли «Атлетико» Мадрид. И с тех пор шесть матчей подряд «Атлетик» Бильбао вообще в чемпионате Испании не побеждает. Сейчас вернулись все лидеры: восстановились и Нико Уильямс, и Иньяки Уильямс, забивший победный мяч в ворота «Валенсии».

Баски играют дома против аутсайдера. И это просто лучший повод прервать неудачную серию для Вальверде и его команды. «Леванте», конечно, дерзкая команда, достаточно боевая, кусается, цепляется за место в Примере на будущий сезон. Но Бильбао дома должен такого соперника побеждать», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

