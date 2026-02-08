«Атлетик» — «Леванте»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Атлетик» — «Леванте».

Ставка: победа «Атлетика» за 1.65.

«Атлетик» Бильбао дома сыграет против «Леванте», одного из аутсайдеров нынешнего сезона. В Кубке у Бильбао всё хорошо — прошли в полуфинал, на выезде обыграв «Валенсию». А вот в чемпионате последняя победа у «Атлетика» была ещё в 2025 году, тогда дома обыграли «Атлетико» Мадрид. И с тех пор шесть матчей подряд «Атлетик» Бильбао вообще в чемпионате Испании не побеждает. Сейчас вернулись все лидеры: восстановились и Нико Уильямс, и Иньяки Уильямс, забивший победный мяч в ворота «Валенсии».

Баски играют дома против аутсайдера. И это просто лучший повод прервать неудачную серию для Вальверде и его команды. «Леванте», конечно, дерзкая команда, достаточно боевая, кусается, цепляется за место в Примере на будущий сезон. Но Бильбао дома должен такого соперника побеждать», — приводит слова Генича «РБ Спорт».