«Нью-Ингленд» — «Сиэтл»: прогноз Алексея Андронова на Супербоул-2026

Комментатор Алексей Андронов предложил ставку на Супербоул-2026.

Ставка: индивидуальный тотал «Нью-Ингленда» больше 21.5 за 2.20.

«Уже завтра в Америке состоится главное спортивное мероприятие года — Супербоул. Но, наверное, всё-таки впервые в истории США это событие уступает другому. Страна в этом году примет чемпионат мира по футболу. Но в целом, конечно, Супербоул — это главный ивент, под него всегда останавливают все другие чемпионаты. На этот раз так получилось, что хоккей останавливать не пришлось, потому что хоккей и так остановлен, он уехал на Олимпиаду.

Что такое Супербоул, наверное, уже объяснять не надо. «Нью-Ингленд Пэтриотс» и «Сиэтл Сихокс» встретятся в матче за трофей. У этих команд есть история. Я думаю, что пересказывать её не надо. Легендарная победа «Нью-Ингленда» благодаря ошибке тренера «Сиэтла» в концовке. И сейчас этот матч, в общем, подаётся как определенный реванш.

«Нью-Ингленд» перед сезоном уж точно никто не ждал в Супербоуле, да и «Сиэтл» тоже. Так что очень интересный матч будет.

Я вижу две ставки здесь. Во-первых, мне кажется, «Нью-Ингленд» показал, что может набирать очки против практически любой команды, так что «индивидуальный тотал «Пэтриотс» больше 21.5» с коэффициентом 2.2 смотрится очень и очень неплохо. Здесь уверенность 8 из 10.

Вторая ставка — «Сиэтл больше 1.5 раза реализует филд-гол». Я не очень верю в Сэма Дарнольда. Я думаю, что в решающем матче квотербек «Сихокс» может поплыть. Коэффициент — 1.72. Уверенность — 7 по 10-балльной системе», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».