Эксперты назвали шансы Юлии Плешковой выиграть скоростной спуск на ОИ-2026

Сегодня на Олимпиаде в Милане пройдут соревнования в скоростном спуске у женщин. Среди участниц — российская горнолыжница Юлия Плешкова.

Эксперты не видят россиянку в числе претендентов на медали. Поставить на победу Плешковой можно с коэффициентом 200.00, это примерно 0,5% вероятности.

Наша горнолыжница выступала и в Пекине-2022, тогда она стала 20-й в скоростном спуске, а её лучшим результатом стало 10-е место в комбинации.

В числе фаворитов аналитики видят итальянку Софию Годжу, поставить на её победу можно с коэффициентом 2.90. За 4.00 можно заключить пари на американку Линдси Вонн. Знаменитая горнолыжница выйдет на трассу с порванной крестообразной связкой колена.

