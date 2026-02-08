Скидки
Букмекеры оценили шансы Савелия Коростелёва выиграть медаль в скиатлоне на ОИ-2026

Комментарии

Сегодня на Олимпиаде в Милане в лыжных гонках пройдут соревнования в скиатлоне у мужчин. В числе участников — россиянин Савелий Коростелёв.

Букмекеры принимают ставки на то, удастся ли нашему лыжнику добраться до медалей. На место в топ-3 по итогам гонки можно сделать ставку с коэффициентом 5.50. Это примерно 18% вероятности.

Шансы россиянина стать чемпионом малы, на такое развитие событий можно сделать ставку за 30.00 (около 3%). При этом есть неплохая вероятность увидеть Коростелёва в шестёрке сильнейших — коэффициент 2.50 (приблизительно 40%).

Явным фаворитом считают норвежца Йоханнеса Клебо, на его победу можно заключить пари с котировкой 1.30.

