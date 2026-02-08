Скидки
«Атлетико» — «Бетис»: прогноз Константина Генича на игру Примеры 8 февраля

«Атлетико» — «Бетис»: прогноз Константина Генича на игру Примеры 8 февраля
Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Примеры «Атлетико» — «Бетис».

Ставка: обе забьют за 1.85.

Испания — Примера . 23-й тур
08 февраля 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Бетис
Севилья
Кто победит в основное время?
П1
X
«Атлетико» Мадрид на неделе второй раз подряд сыграет с «Бетисом». В Кубке получилась лёгкая и воздушная прогулка, крупная победа со счётом 5:0 и выход в полуфинал. Яркий дебют Лукмана, классные забитые мячи. Но, конечно, ложка дёгтя для «Атлетико» — это потеря Барриоса, который из-за мышечного повреждения месяц пропустит. Но «Атлетико» показал классный, сбалансированный футбол и уверенно прошёл дальше.

Предполагаю, что матч в чемпионате сильно будет отличаться от того, что мы видели в Кубке. «Бетис» в этом сезоне, дважды играя с «Атлетико», пока ещё не забивал, оба раза проиграл. Сначала в чемпионате дома было 0:2, а теперь и 0:5 в кубковом турнире. Ну, в том, что бы атака «Бетиса» ничего в итоге в ворота «Атлетико» не забила за три матча в одном сезоне, честно говоря, сомневаюсь. Может быть, «Атлетико» и выиграет, но не исключаю, что вообще всё по-другому сложится на этот раз в этой паре.

Теперь уже игра в Мадриде. Посмотрим, что будет. «Атлетико» у себя дома в Мадриде играет очень и очень стабильно, за исключением игры в Лиге чемпионов с «Будё-Глимт». Думаю, здесь весёлая игра получится, и на сей раз жду обмен забитыми мячами. «Обе забьют» за 1.85 — мой прогноз на матч в Мадриде», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

