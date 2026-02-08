«Валенсия» — «Реал»: прогноз Константина Генича на игру чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Валенсия» — «Реал».

Ставка: два-три гола мадридского «Реала» за 1.85.

«Реал» немножечко колбасит. Не удаётся Арбелоа как-то всё вывести на стабильную и правильную дорожку. Хоть и у «Королевского клуба» сейчас отличная серия побед в чемпионате, но все они с такими вопросиками. Да, был провал в Лиге чемпионов, был вылет из Кубка, но есть Килиан Мбаппе, который решает. Есть Винисиус, который наконец-то забил. И была очень сложная победа над «Райо Вальекано» в прошлом туре со счётом 2:1.

Сейчас «сливочные» сыграют с «Валенсией», которая со скрипом, но как-то своё положение в турнирной таблице выправляет. На неделе «Реал» отдыхал, а «Валенсия» провела очень эмоциональную и неприятную игру на «Месталье» с «Атлетиком» из Бильбао в Кубке. Проиграла «Валенсия» со счётом 1:2.

Конечно, «Реал» — фаворит. Такие матчи для «Валенсии» — не просто игра за три очка. Это ещё и уверенность футболистов в своих силах. У «Валенсии» очень молодая команда, наверняка Корберан, главный тренер хозяев, что-то придумает под мощную атаку мадридцев. Но сдержать сейчас Мбаппе и Винисиуса будет очень сложно. Может быть, «Валенсия» и не проиграет в результативном матче, например, 2:2. Оборона «Реала» всё-таки даёт сбои и позволяет сопернику немало, а Куртуа не всегда может выручить.

Мне кажется, что хороший вариант — сыграть индивидуальный тотал мадридского «Реала». Я возьму два-три гола «Реала». Команда стабильно забивает минимум два. Со скрипом, с проблемами, с большим напряжением, но свои два мяча она обязательно кладёт. Три тоже может забить, а вот в то, что «сливочные» забьют четыре на выезде на «Месталье», у меня большие сомнения. Поэтому мой прогноз — два-три гола мадридского «Реала», — приводит слова Генича «РБ Спорт».