«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: прогноз Анатолия Катрича на матч АПЛ

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Сити».

Ставка: обе забьют за 1.49.

«Команды много забивают в последнее время. За последний месяц «Ливерпуль» вообще не уходил с поля без забитого мяча. «Сити» только в манчестерском дерби не смог отличиться. «Манчестер Сити» не может терять очки, иначе «Арсенал» оторвётся, а хозяева в случае осечки могут отстать от конкурентов в борьбе за Лигу чемпионов. У команд слишком большой крен в атаку, у «Ливерпуля» даже Собослаи приходится играть на фланге обороны. Я жду на «Энфилде» открытой игры и голов от обеих команд», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».