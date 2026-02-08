«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: прогноз Анатолия Катрича на матч АПЛ
Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Сити».
Ставка: обе забьют за 1.49.
Англия — Премьер-лига . 25-й тур
08 февраля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Команды много забивают в последнее время. За последний месяц «Ливерпуль» вообще не уходил с поля без забитого мяча. «Сити» только в манчестерском дерби не смог отличиться. «Манчестер Сити» не может терять очки, иначе «Арсенал» оторвётся, а хозяева в случае осечки могут отстать от конкурентов в борьбе за Лигу чемпионов. У команд слишком большой крен в атаку, у «Ливерпуля» даже Собослаи приходится играть на фланге обороны. Я жду на «Энфилде» открытой игры и голов от обеих команд», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».
