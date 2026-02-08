Скидки
«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: прогноз Романа Павлюченко на игру чемпионата Англии

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Сити».

Ставка: ничья за 3.90.

Англия — Премьер-лига . 25-й тур
08 февраля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
«В принципе, и «Ливерпуль», и «Сити» сейчас находятся в понятной ситуации. «Сити» гонится за «Арсеналом» в борьбе за чемпионство, другие места их не устраивают, и команда понимает, что победы нужны постоянно. Но матч с «Ливерпулем» на выезде, на «Энфилде» — это совсем не та история, где можно легко взять три очка. При этом и «Ливерпуль» тоже остаётся в борьбе за призовые места. Игр ещё много, и за тройку они вполне могут побороться. Возможно, не за чемпионство, но за высокие позиции — точно.

С учётом того, что «Ливерпуль» играет дома, «Сити» будет очень сложно. Да и сказать, что «Сити» стабилен в этом сезоне, нельзя. Было достаточно провальных матчей, что для них — вообще редкость. Хотя последнюю встречу они выиграли уверенно и в целом сейчас выглядят неплохо. Но «Ливерпуль» дома — это совсем другой «Ливерпуль», не такой, как на выезде.

Поэтому думаю, что матч получится максимально равным. Не вижу здесь явного победителя ни со стороны «Сити», ни со стороны «Ливерпуля». На выезде с таким соперником «Сити» будет очень тяжело, скорее всего, они здесь оступятся. В итоге для меня здесь единственный вариант — это боевая ничья, которая может сыграть на руку «Арсеналу» в чемпионской гонке», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».

