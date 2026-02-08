Скидки
«Ювентус» — «Лацио»: прогноз Александра Мостового на матч Серии А

«Ювентус» — «Лацио»: прогноз Александра Мостового на матч Серии А
Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Серии А «Ювентус» — «Лацио».

Ставка: ничья или победа «Ювентуса» в один мяч за 1.82.

Италия — Серия А . 24-й тур
08 февраля 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Ювентус
Турин
Не начался
Лацио
Рим
«То, что произошло в Кубке, конечно, для «Ювентуса» — это шок и серьёзный удар. Вылетели, причём вылетели бездарно, можно так сказать, с крупным счётом проиграли. По игре выглядело тяжело, без нужной концентрации и контроля. «Аталанта» была намного лучше в игровом плане. Поэтому теперь у «Юве», по сути, остаётся только чемпионат, нужно как-то внутри себя задавить и забыть, что произошло в четверг.

Поэтому, конечно, «Ювентус» будет пытаться до конца сезона попасть в зону Лиги чемпионов, потому что других задач уже просто нет. Всё внимание и все силы будут брошены именно туда. А «Лацио» в этом сезоне выглядит вообще как бы неярко, не очень уверенно, если можно так сказать. Нет стабильности и нет ощущения, что команда держит уровень на дистанции.

Поэтому на бумаге «Ювентус», конечно — фаворит. Но есть одно «но». Смогут ли они отойти от этого поражения в Кубке? Здесь часто бывает так, что одни команды способны быстро восстановиться и начать выигрывать, а другие ещё долго остаются под этим влиянием. Поэтому мне сложно дать однозначный ответ. Если «Ювентус» выиграет в один мяч, допустим 2:1, это логично. Но ничья здесь тоже возможна», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».

