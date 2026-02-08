«Валенсия» — «Реал»: прогноз Александра Мостового на встречу Ла Лиги

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Валенсия» — «Реал».

Ставка: победа «Реала» за 1.64.

«Реал», в отличие от соперника, вылетел из своего Кубка немного раньше, но впереди у команды игры Лиги чемпионов. Поэтому «Реалу», конечно, сейчас особенно нужны очки, потому что они идут за «Барселоной» и любая потеря может сыграть против них. В чемпионате важно держать темп и постоянно набирать, чтобы оставаться в борьбе до самого конца. Плюс календарь плотный, но это не повод сбавлять, наоборот, надо забирать своё.

«Валенсия» вроде бы временами начинает неплохо выкарабкиваться, показывает характер, пытается цепляться за результат, но потом раз — и где-то снова проигрывает. Нет стабильности, нет ощущения, что команда способна держать высокий уровень игры. Один матч получается, в другом сразу провал, и это постоянно бросается в глаза, особенно когда чуть возрастает давление.

Поэтому здесь, конечно, «Реал» всё равно будет фаворитом. Многое, правда, зависит от конкретных исполнителей, и в первую очередь от Мбаппе. Если Мбаппе будет, а я думаю, что он будет, то «сливочные» должны забирать этот матч. Думаю, вероятнее всего победа в один мяч, где-то 1:2 в пользу «Реала». Но если «Валенсия» зацепится, то только через упорство и стандарты. Но всё равно класс должен решить исход матча», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».