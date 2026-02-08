Скидки
Коростелёв стал четвёртым в скиатлоне на ОИ-2026. Сыграл коэффициент 4.00

22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв финишировал четвёртым в скиатлоне (10 км+10 км) на Олимпиаде-2026 в Италии.

Россиянин преодолел дистанцию за 46.14,6, отстав от третьего места на 1,5 секунды. Бронзовая медаль досталась норвежцу Мартину Лёвстрёму Нюэнгету.

Победу одержал 15-кратный чемпион мира Йоханнес Клебо, ставший шестикратным олимпийским чемпионом. Второе место занял французский спортсмен Матис Делож.

Ставки на победу Коростелёва принимались с коэффициентом 30.0, на попадание на подиум — за 5.50.

Заключить пари на финиш Савелия в топ-6 предлагали за 2.50: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2500 рублей. Попадание россиянина в четвёрку сильнейших шло за 4.00, а победа Йоханнеса Клебо оценивалась в 1.30.

