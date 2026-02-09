«Аталанта» — «Кремонезе»: прогноз на матч

Прогноз на матч Серии А «Аталанта» — «Кремонезе» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: «Кремонезе» не забьёт за 2.08.

Сезон «Аталанты» уже точно не получится провальным. Вполне возможно, что его можно будет назвать успешным. Ещё месяца три назад поверить в подобное развитие событий не представлялось возможным. Однако вовремя попрощались с Иваном Юричем и угадали с заменой: новым главным тренером стал Раффаэле Палладино. И понеслась! Дела выправились везде, а на неделе был разгромлен «Ювентус» в Кубке Италии.

Остаётся исправно набирать своё с теми, кто уступает в классе. Вот, например, «Кремонезе». На старте сезона неоднократно напоминали о себе, стучались в зону еврокубков, дарили сенсации. Постепенно запал иссяк, предыдущая победа датирована аж 7 декабря. Очки даются с колоссальными трудом, забивают редко.

Запас от зоны вылета пока остаётся, но такими темпами от борьбы за выживание не уйдёшь. Фаворит тут очевиден, что видно и по котировкам букмекеров. Единственное — уверенность в голе гостей вызывает сомнения. «Кремонезе» в последнее время зачах, Джейми Варди замолчал, а «Аталанта», напротив, бардака не допускает. Ставка на отсутствие гола в исполнении гостей за 2.08 выглядит интересно. Вариант посмелее — П1 всухую за 2.35.