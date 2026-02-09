«Рома» — «Кальяри»: прогноз на матч чемпионата Италии

Прогноз на матч Серии А «Рома» — «Кальяри» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: «Рома» победит всухую за 2.18.

Заключительная игра 24-го тура итальянской Серии А состоится в Риме. Подопечные Джан Пьеро Гасперини имеют счёт к «Кальяри». Как известно, в первом круге римляне проигрывали редко, практически всегда топ-клубам. С середняками и аутсайдерами справлялись благодаря великолепному вратарю и надёжной обороне. Впрочем, исключение всё же было. В начале декабря в Кальяри потерпели поражение со счётом 0:1.

«Кальяри» выполняет основную задачу: показывает довольно симпатичный футбол, а главное — держится на расстоянии от зоны вылета. Спокойный финиш в середине турнирной таблицы сардинцев полностью устроит. Четвёрка аутсайдеров определена, остальные имеют солидный задел. Расслабляться рано, но и поводов нервничать не видно. Однако прибавившей и бьющейся за топ-3 «Роме» бояться нечего.

С 2020 года соперники сходились в Риме четыре раза. Выявить закономерность нетрудно — 1:0, 4:0, 1:0 и 3:2, но тогда гостей тренировал Эусебио Ди Франческо. Вырисовывается П1 всухую за 2.18. Если сомневаетесь в атаке хозяев, рассмотрите вариант попроще — «Кальяри» не забьёт. На него выставлен коэффициент 1.85.