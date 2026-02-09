«Вильярреал» — «Эспаньол»: прогноз на матч 9 февраля

Прогноз на матч «Вильярреал» — «Эспаньол» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: победа «Вильярреала» за 1.75.

Прекрасный пример грамотного составления календаря. Программа 23-го тура чемпионата Испании завершится в понедельник одной игрой. Всё внимание будет уделено «Вильярреалу» и «Эспаньолу». Замечательное решение, ведь обе команды этого полностью заслуживают. Перед нами два главных открытия сезона Ла Лиги: разные с масштабах и методах достижения цели.

От «Вильярреала» ждали борьбы за Лигу чемпионов: состав крепкий, тренер именитый. Ожидания оказались маловаты. Вместо битвы за четвёртое-пятое места одно время шагали нога в ногу с мадридским «Реалом», опережая «Атлетико». Пятую строчку занимает «Эспаньол». И это даже не сюрприз — полноценная сенсация. Ведь год назад едва спасся от вылета, и в межсезонье лишился основного вратаря, на котором многое держалось.

К 2026 году магия ушла. Посыпались поражения, а побед в Ла Лиге «попугаи» не видели с 22 декабря. Так что масштаб у сюрпризов всё же отличается. Способ достижения результата — тоже. В первом круге «Вильярреал» на выезде выиграл со счётом 2:0 без каких-либо хлопот. Снял вопросы к 57-й минуте. На своём поле имеет все шансы повторить. Лезть в форы не рискнём, высасывать жизнь из игры гости умеют. Но П1 за 1.75 нас полностью устроит.