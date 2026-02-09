«Аталанта» — «Кремонезе»: прогноз Семёна Зигаева на матч Серии А

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Аталанта» — «Кремонезе».

Ставка: победа «Аталанты» с форой (-1.5) за 2.10.

«Аталанта» в 2026 году выглядит неоднозначно, команда из Бергамо проиграла оба матча в этом году в общем этапе Лиги чемпионов и всё равно смогла выйти в плей-офф с 13 очками с 15-го места. Теперь в 1/16 финала будет играть против «Боруссии» из Дортмунда. В чемпионате Италии «Аталанта» нестабильна, чередует победные матчи с невзрачными и перед 24-м туром занимает место за пределами еврокубков, отставая от лидирующего «Интера» на 19 очков. А вот в Кубке Италии бергамаски уже в полуфинале, 5 февраля они разгромили «Ювентус» 3:0, хотя и играли похуже. Теперь «Аталанта» сыграет с победителем пары «Болонья» — «Лацио».

«Кремонезе» выступление в Кубке Италии прекратил ещё в августе прошлого года, проиграв некогда грозному «Палермо» в серии пенальти. Теперь команда Давиде Николы сосредоточена на Серии А, где у команды из Кремоны дела идут так себе. Последняя победа датирована 7 декабря, когда «Кремонезе» на своём поле обыграл «Лечче» 2:0. С тех пор позади уже девять туров в чемпионате Италии, и команда Николы чередует поражения и ничьи. Сейчас в активе всего 23 очка и 14-е место в турнирной таблице, пока запас от зоны вылета есть, но, если «Кремонезе» не начнёт побеждать, вопрос о вылете встанет остро.

Команде Давиде Николы отчасти повезло, «Пиза» и «Верона» выглядят ещё более безнадёжно и опередить их вряд ли будет сложной задачей, но не стать третьим неудачником сезона всё же нужно. «Аталанта» много очков растеряла в первом круге, и, чтобы вновь попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон, надо прибавлять. Отставание от четвёрки — уже девять баллов. С аутсайдерами потерю очков бергамаски себе позволить не могут», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».