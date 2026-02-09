Эксперты назвали шансы саночницы Дарьи Олесик выиграть Олимпиаду

Сегодня на Олимпиаде-2026 стартуют соревнования по санному спорту в одиночке у женщин. В них выступит россиянка Дарья Олесик.

Букмекеры считают, что у нашей спортсменки призрачные шансы на победу. Поставить на то, что Олесик станет олимпийской чемпионкой, можно с коэффициентом 200.00. Это примерно 0,5% вероятности. Россиянка ранее выступила на двух этапах Кубка мира, где её лучшим результатом стало 19-е место, а на чемпионате Европы заняла 12-ю позицию.

Главным фаворитом соревнований аналитики считают немку Юлию Таубиц, заключить пари на её победу можно с коэффициентом 1.70. На её соотечественницу Марле Фрайбель предлагают котировку 3.00.