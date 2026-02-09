Эксперты назвали фаворитов в танцах на льду на Олимпиаде-2026

Сегодня на Олимпиаде в Милане стартуют соревнования по фигурному катанию в танцах на льду. Букмекеры принимают ставки на победителя.

Аналитики считают главными претендентами на победу американский дуэт Мэдисон Чок/Эван Бэйтс, которые уже стали чемпионами в командном турнире. Поставить на то, что они выиграют и свою главную дисциплину, можно с коэффициентом 1.49.

2.50 предлагают на победу французского дуэта Лоранс Фурнье Бодри/ Гийом Сизерон. Шансы остальных участников оценивают куда ниже. Так, на канадцев Пайпер Гиллес и Поля Пуарье или на британский дуэт Лайла Фир/Льюис Гибсон можно сделать ставку с коэффициентом 15.00.