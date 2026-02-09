Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Эксперты назвали фаворитов в танцах на льду на Олимпиаде-2026

Эксперты назвали фаворитов в танцах на льду на Олимпиаде-2026
Комментарии

Сегодня на Олимпиаде в Милане стартуют соревнования по фигурному катанию в танцах на льду. Букмекеры принимают ставки на победителя.

Аналитики считают главными претендентами на победу американский дуэт Мэдисон Чок/Эван Бэйтс, которые уже стали чемпионами в командном турнире. Поставить на то, что они выиграют и свою главную дисциплину, можно с коэффициентом 1.49.

2.50 предлагают на победу французского дуэта Лоранс Фурнье Бодри/ Гийом Сизерон. Шансы остальных участников оценивают куда ниже. Так, на канадцев Пайпер Гиллес и Поля Пуарье или на британский дуэт Лайла Фир/Льюис Гибсон можно сделать ставку с коэффициентом 15.00.

Материалы по теме
Россия на Олимпиаде в Милане: букмекеры не ждут золота. Будет ли чудо?
Россия на Олимпиаде в Милане: букмекеры не ждут золота. Будет ли чудо?
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android