«Вильярреал» — «Эспаньол»: прогноз Михаила Моссаковского на матч Примеры

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Вильярреал» — «Эспаньол».

Ставка: обе забьют за 1.73.

«У «Вильярреала» сейчас откровенно тяжёлая серия. Четыре поражения подряд, после них ничья против «Осасуны» — всего одно очко в пяти матчах. Форма команды Марселино Гарсии Тораля на данный момент выглядит очень слабой. Но если посмотреть на результаты «Эспаньола», то мы увидим практически ту же картину. Разница лишь в том, что у «Вильярреала» неудачи пришлись на разные турниры, а у «Эспаньола» всё это происходит в рамках Ла Лиги. Та же одна ничья за последние пять матчей и четыре поражения, так что и там поводов для оптимизма немного.

Обе команды заметно просели в таблице и при этом испытывают серьёзные проблемы в обороне. У «Вильярреала» в этих пяти матчах стабильно было минимум по два пропущенных мяча: в игре против «Байера» из Леверкузена — три, в остальных встречах — по два. «Эспаньол» тоже пропускает достаточно много, но при этом регулярно забивает. Если взять последние десять матчей «Эспаньола» в чемпионате, то в восьми из них команда отличалась забитыми мячами. Без голов каталонцы остались лишь в двух дерби — против «Барселоны» и «Жироны».

Я думаю, что «Эспаньол» сможет забить и здесь. Все-таки у «Вильярреала» сейчас хватает проблем не только в обороне, но и в центре поля, плюс серьёзные кадровые сложности. В последнее время к списку потерь добавились Фойт, порвавший ахилл в матче против «Реала», Парехо, получивший травму, и Педраса, выбывший из-за дисквалификации. Потерь у Марселино Гарсии Тораля действительно много, кто-то находится на подходе и вот-вот может вернуться, в том числе Хосе Перес, но пока форма команды далека от оптимальной.

В итоге я жду, что и у «Вильярреала», и у «Эспаньола» в этом матче будут возникать серьёзные проблемы в обороне. Это, на мой взгляд, должно вылиться в «верховой» сценарий, причём с голами в обе стороны», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».