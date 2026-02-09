«Вильярреал» — «Эспаньол»: прогноз Семёна Зигаева на игру чемпионата Испании

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Вильярреал» — «Эспаньол».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.82.

«Вильярреал» в нынешнем сезоне вернулся в Лигу чемпионов, но возвращение вышло провальным, и это ещё мягко говоря. По итогам восьми туров общего этапа лишь пять забитых мячей и одно набранное очко, а также предпоследнее место, опередили «Кайрат» лишь из-за лучшей обороны. В Кубке Короля тоже вышло неудачно — команда Марселино Гарсии Тораля проиграла ещё в 1/16 финала «Расингу» и участие в турнире завершила. Теперь «Вильярреал» сосредоточен на чемпионате Испании, и там он выглядит неплохо. И даже несмотря на три матча без побед, идёт в четвёрке, сильно опережая ближайшего преследователя.

Ещё недавно этим преследователем был именно «Эспаньол», но после наступления 2026 года команду Маноло Гонсалеса словно подменили. Если первую неудачу можно списать на уровень оппозиции, ведь соперником была «Барселона», то дальше уже сложнее. Выездная ничья с «Леванте», идущим в зоне вылета, и домашнее поражение от «Жироны», которая ещё недавно тоже была в опасной ситуации. На этом неудачи «Эспаньола» не закончились — выездная игра против «Валенсии» катилась к ничьей, но в компенсированное время хозяева с пенальти забили победный мяч. В прошлом туре команда Маноло Гонсалеса проиграла вновь, на сей раз на своём поле «Алавесу», хотя и вела в счёте.

Эта череда неудач прилично откинула «Эспаньол» от претензий на четвёртое место, более того, «Бетис» успел сместить их на шестое место. «Вильярреал» пока четвёртый, но если продолжит очки терять, то «Бетис» рано или поздно его настигнет. В этом матче встретятся претенденты на еврокубки, которые в последнее время никак не могут добиться результатов, но ещё они и условные конкуренты, так что результат важен обеим командам», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».