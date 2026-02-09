«Вильярреал» — «Эспаньол»: прогноз Анатолия Катрича на матч Ла Лиги
Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч Ла Лиги «Вильярреал» — «Эспаньол».
Ставка: победа «Вильярреала» за 1.68.
Испания — Примера . 23-й тур
09 февраля 2026, понедельник. 23:00 МСК
«Вильярреалу» пора прерывать череду неудач, тем более в родных стенах. Да, команда переживает не лучшие времена, но и «Эспаньол» не в форме, он не побеждает уже пять туров подряд. Класс атакующих игроков «Вильярреала» принципиально выше. Домашний матч с явно катящейся вниз командой — идеальный шанс вернуться к положительным результатам. «Эспаньол» выглядит аутсайдером, и его серия поражений (сейчас – три подряд), скорее всего, продолжится и в этом туре», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».
