Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Вильярреал» — «Эспаньол»: прогноз Анатолия Катрича на матч Ла Лиги

«Вильярреал» — «Эспаньол»: прогноз Анатолия Катрича на матч Ла Лиги
Комментарии

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч Ла Лиги «Вильярреал» — «Эспаньол».

Ставка: победа «Вильярреала» за 1.68.

Испания — Примера . 23-й тур
09 февраля 2026, понедельник. 23:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Не начался
Эспаньол
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Вильярреалу» пора прерывать череду неудач, тем более в родных стенах. Да, команда переживает не лучшие времена, но и «Эспаньол» не в форме, он не побеждает уже пять туров подряд. Класс атакующих игроков «Вильярреала» принципиально выше. Домашний матч с явно катящейся вниз командой — идеальный шанс вернуться к положительным результатам. «Эспаньол» выглядит аутсайдером, и его серия поражений (сейчас – три подряд), скорее всего, продолжится и в этом туре», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».

Материалы по теме
«Вильярреал» — «Эспаньол». Когда калибр решает
«Вильярреал» — «Эспаньол». Когда калибр решает
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android