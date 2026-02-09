Рэпер Дрейк проиграл $ 1 млн по ставке на Супербоул

Ночью в США прошло одно из главных спортивных событий года — Супербоул. В решающем матче встречались «Нью-Ингленд Пэтриотс» и «Сиэтл Сихокс». В стороне от этого матча не остался и рэпер Дрейк, который известен своими крупными ставками на спорт.

На этот раз Дрейк разместил в социальных сетях скриншот своей ставки на $ 1 млн. Он поставил эту сумму на победу «Нью-Ингленд» в матче. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 2.95.

На этот раз музыкант ошибся — в Супербоуле победил фаворит. «Сиэтл» оказался сильнее со счётом 29:13. Таким образом, ставка Дрейка не сыграла, он лишился $ 1 млн.