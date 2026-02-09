Скидки
Ирландский букмекер выплатил выигрыши по ставкам на чемпионство «Арсенала» в АПЛ

Скандально известный ирландский букмекер Paddy Power принял решение выплатить выигрыши своим клиентам по ставкам на чемпионство «Арсенала» в АПЛ. Компания приняла такое решение после того, как в матче 25-го тура Премьер-лиги «канониры» разгромили «Сандерленд» 3:0.

На тот момент отрыв лондонцев от «Манчестер Сити» достиг девяти очков, но позднее «горожане» вырвали победу у «Ливерпуля» и сократили отставание до шести очков за 13 туров до финиша.

Позднее компания в своём стиле прокомментировала решение, мотивировав его заботой о фанатах «канониров» и не забыв высмеять противников «канониров».

«Мы не можем обещать, что это остановит переживания болельщиков «Арсенала» в интернете по поводу каждой ошибки арбитра. Они считают это заговором против команды. Но, надеемся, это хотя бы немного успокоит жителей Северного Лондона.

Чтобы команда Артеты упустила чемпионство, нужен провал уровня «Тоттенхэма». Но ведь этого не случится, правда, фанаты «Арсенала»?» — говорится в заявлении букмекера.

Перед стартом сезона букмекер оценивал шансы «Арсенала» выиграть АПЛ котировкой 3.50.

