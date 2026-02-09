«Рома» — «Кальяри»: прогноз Семёна Зигаева на игру Серии А

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Серии А «Рома» — «Кальяри».

Ставка: победа «Ромы» с форой (-1) за 1.84.

«Рому» с этого сезона возглавляет Джан Пьеро Гасперини, римляне выступают сразу в нескольких турнирах, один из которых — Лига Европы. В последнем туре группового этапа итальянцы играли в Греции, и лишь гол на 80-й минуте позволил им сравнять счёт и финишировать в первой восьмёрке, получив прямую путёвку в 1/8 финала. А вот в Кубке Италии «Рома» остановилась на стадии 1/8 финала, уступив дома «Торино» 2:3. В Серии А римляне в двух последних турах без побед — сначала столичные футболисты сыграли дома вничью с «Миланом» 1:1, а затем уступили в Удине 0:1. Эти неудачи отбросили «Рому» на пятую строчку, а до лидирующего «Интера» уже 12 очков.

«Кальяри» 12 января разгромно проиграл прямому конкуренту «Дженоа» 0:3, пропустил команду Де Росси и опустился на 16-е место в таблице. Болельщикам стало тревожно за будущее команды, однако несколько дней спустя на остров Сардиния пожаловал именитый «Ювентус». Несмотря на грозный статус гостей, единственный гол в матче на счету Маццителли и три очка в активе хозяев. Дальше последовал выездной успех во Флоренции, где «Кальяри» одержал победу 2:1. В прошлом туре в Сардинию пожаловала «Верона» и получила в свои ворота четыре безответных мяча.

«Рома» начинает отставать не только от лидера, но и может упустить путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон, хотя тут у римлян есть ещё один вариант — победа в Лиге Европы. И всё же «Комо» уже рядом, расслабляться нельзя. «Кальяри» три победы подряд подняли уже на 12-ю строчку, а до верхней части таблицы расстояние всего в два очка. Однако одержать победу в Риме будет сложно, команда Гасперини, выйдя напрямую в 1/8 финала еврокубка, получила время на выправление ситуации в чемпионате Италии, которым и обязана пользоваться, да и за поражение в первом круге захочет поквитаться», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».