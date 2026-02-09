Скидки
«Порту» — «Спортинг»: прогноз Семёна Зигаева на матч Примейры

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Порту» — «Спортинг».

Ставка: ТМ 2 за 2.12.

Португалия — Примейра . 21-й тур
09 февраля 2026, понедельник. 23:45 МСК
«Порту» перед началом нынешнего сезона возглавил Франческо Фариоли, который провалил концовку прошлого сезона в Амстердаме, позволив ПСВ отыграть колоссальный отрыв. Но сейчас в Португалии у итальянца дела идут здорово, его команда играла в групповом этапе Лиги Европы и с 17 очками финишировала в первой восьмёрке, получив прямую путёвку в 1/8 финала турнира. Да и в чемпионате страны у «Порту» дела до прошлого тура шли идеально, всего четыре пропущенных мяча в 19 матчах и первое место в турнирной таблице. Однако 2 февраля команда Фариоли проиграла в гостях «Каза Пия» 1:2 и подпустила основного конкурента.

Этим конкурентом является действующий чемпион страны — «Спортинг». После осечки «Порту» расстояние между командами всего четыре очка. При этом лиссабонцы также представляют Португалию в Европе, а именно в Лиге чемпионов. Там «Спортинг» здорово провёл групповой этап, с 16 очками финишировал на седьмой строчке и вышел напрямую в 1/8 финала. Ещё впереди у лиссабонцев полуфинал Кубка Португалии, и там они тоже сыграют против «Порту», однако важнейшая встреча именно сейчас.

Команда Франческо Фариоли в преддверии не просто центрального матча тура, а, возможно, определяющего в борьбе за титул чемпиона потеряла очки и теперь в случае победы «Спортинга» сократит отставание до одного очка. Встреча первого круга осталась за «Порту», ещё в 4-м туре они в Лиссабоне смогли своего соперника на выезде переиграть 2:1, но то было начало сезона, а сейчас уже вторая половина. У обеих команд отличные обороны, поэтому большого количества голов я не жду», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

