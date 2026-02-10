«Динамо» Минск – «Северсталь»: ставка Владимира Крикунова на матч КХЛ

Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» Минск – «Северсталь».

Ставка: победа «Динамо» за 2.00.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 10 февраля 2026, вторник. 19:10 МСК Динамо Мн Минск Не начался Северсталь Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2

«Перед мини-паузой у белорусов было четыре поражения подряд, а затем победа над одним из аутсайдеров, в Тольятти. Так что предстоящие матчи регулярки для «Динамо» очень важны. Квартальнову надо показать, что он держит ситуацию под контролем и способен исправить игровые проблемы команды. Соперник, конечно, для этого не слишком удобный. Минчане с октября по январь проиграли «Северстали» четыре встречи подряд.

Но сейчас – неплохой момент для того, чтобы покончить с серией неудач. Гости-то в феврале тоже на мини-спаде. Поражений от СКА и «Спартака» с общим счётом 2:8 никто от команды Козырева не ожидал. Усталость видна в действиях и лидеров атаки, и вратарей. Звёздный состав «Динамо» вполне может этим воспользоваться. Скорее всего, «Динамо» победит. Строго и жёстко обороняться сейчас не будут ни одни, ни другие, а это значит, что нас ждет результативный матч», — приводит слова Крикунова «ВсёПроСпорт».