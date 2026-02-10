Эксперты назвали шансы Непряевой и Коростелёва выиграть медали в спринте на Олимпиаде-2026

Сегодня на Олимпиаде-2026 у лыжников пройдут соревнования в спринте. В них выступят российские спортсмены Дарья Непряева и Савелий Коростелёв. Букмекеры оценили их шансы.

По версии аналитиков, вероятность того, что наши лыжники завоюют медали, невысока. Больше шансов у Коростелёва, ставшего четвертым в скиатлоне. Поставить на то, что Савелий окажется в тройке сильнейших, можно с коэффициентом 12.00, это примерно 8% вероятности. Шансы россиянина стать чемпионом оценили в 55.00 (2%), а на то, что наш спортсмен будет бежать в финале, дают котировку 4.50 (22%).

Перспективы Непряевой оценили скромнее. Поставить на то, что Дарья попадёт в топ-3, можно за 55.00 (2%), а на чемпионство россиянки предлагают заключить пари за 150.00 (менее 1% вероятности). Шансы на место в финале — котировка 22.00 (около 5%).

В женском спринте фаворитом номер один считают лыжницу из Швеции Йонну Сундлинг, ставки на неё принимают за 2.40, а у мужчин очевидный претендент Йоханнес Клебо, заключить пари на его победу можно за 1.11.