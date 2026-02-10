Букмекеры оценили шансы российских шорт-трекистов в гонках на Олимпиаде-2026

Сегодня на Олимпиаде-2026 стартует турнир в шорт-треке. Женщины будут соревноваться на дистанции 500 метров, а у мужчин пройдут забеги на 1000 метров. В числе участников россиянине Алёна Крылова и Иван Посашков.

Букмекеры считают шансы россиян победить призрачными. На чемпионство Крыловой можно сделать ставку с котировкой 100.00 (1% вероятности), а на Посашкова — за 150.00 (менее 1%). У женщин главным фаворитом считают представительницу Нидерландов Ксандру Велзебур, заключить пари на её победу можно за 1.65. У мужчин главным претендентом видят канадца Уильяма Данджину, его шансы оценили в 2.50.