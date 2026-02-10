Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Эксперты назвали шансы фигуриста Петра Гуменника завоевать медаль на ОИ-2026

Эксперты назвали шансы фигуриста Петра Гуменника завоевать медаль на ОИ-2026
Комментарии

Сегодня на Олимпиаде в Милане стартуют соревнования у фигуристов в мужском одиночном катании. От России здесь выступит Пётр Гуменник. Букмекеры принимают ставки на его успехи.

Шансы россиянина завоевать медаль оценивают в 3.90, это примерно 26% вероятности. При этом Гуменника не видят чемпионом, поставить на его победу можно за 25.00 (около 4%).

Кроме того, принимают ставки на то, окажется ли Пётр в топ-5 и топ-10. На место в пятёрке сильнейших дают коэффициент 1.75 (примерно 57%), а на топ-10 — 1.10 (приблизительно 90%).

Явным фаворитом в этом виде программы букмекеры считают Илью Малинина, который представляет США. Его шансы оценили в 1.04. На японца Юму Кагияму можно поставить за 10.00.

Материалы по теме
Новая музыка есть, а медаль? Выбираем лучшую ставку на выступление Гуменника на Олимпиаде!
Рейтинг
Новая музыка есть, а медаль? Выбираем лучшую ставку на выступление Гуменника на Олимпиаде!
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android