«Динамо» — «Краснодар»: прогноз Анатолия Катрича на матч Зимнего Кубка РПЛ
Поделиться
Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч «Динамо» — «Краснодар».
Ставка: победа «Краснодара» за 1.95.
WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
10 февраля 2026, вторник. 16:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Краснодар» уверенно разгромил «Зенит» в предыдущем контрольном матче, продемонстрировав хладнокровную реализацию моментов и хорошую игру в обороне. Команда находится в отличной форме, одержав четыре победы в пяти последних поединках.
«Динамо» же выглядит нестабильно, что ярко проявилось в матче с ЦСКА, где удалось лишь чудом избежать поражения. Их слабая реализация на фоне дисциплинированного «Краснодара» выглядит ключевой проблемой. «Быки» сильнее по игре, поэтому уверен, что класс и текущие кондиции «Краснодара» принесут ему три очка», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».
Материалы по теме
Комментарии
- 10 февраля 2026
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 9 февраля 2026
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:09
-
10:00
-
09:07
-
08:11
- 8 февраля 2026
-
19:00
-
18:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:41
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 7 февраля 2026
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00