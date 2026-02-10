«Динамо» — «Краснодар»: прогноз Анатолия Катрича на матч Зимнего Кубка РПЛ

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч «Динамо» — «Краснодар».

Ставка: победа «Краснодара» за 1.95.

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир 10 февраля 2026, вторник. 16:00 МСК Динамо М Москва Не начался Краснодар Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

«Краснодар» уверенно разгромил «Зенит» в предыдущем контрольном матче, продемонстрировав хладнокровную реализацию моментов и хорошую игру в обороне. Команда находится в отличной форме, одержав четыре победы в пяти последних поединках.

«Динамо» же выглядит нестабильно, что ярко проявилось в матче с ЦСКА, где удалось лишь чудом избежать поражения. Их слабая реализация на фоне дисциплинированного «Краснодара» выглядит ключевой проблемой. «Быки» сильнее по игре, поэтому уверен, что класс и текущие кондиции «Краснодара» принесут ему три очка», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».