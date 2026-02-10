Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Динамо» — «Краснодар»: прогноз Анатолия Катрича на матч Зимнего Кубка РПЛ

«Динамо» — «Краснодар»: прогноз Анатолия Катрича на матч Зимнего Кубка РПЛ
Комментарии

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч «Динамо» — «Краснодар».

Ставка: победа «Краснодара» за 1.95.

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
10 февраля 2026, вторник. 16:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Краснодар» уверенно разгромил «Зенит» в предыдущем контрольном матче, продемонстрировав хладнокровную реализацию моментов и хорошую игру в обороне. Команда находится в отличной форме, одержав четыре победы в пяти последних поединках.

«Динамо» же выглядит нестабильно, что ярко проявилось в матче с ЦСКА, где удалось лишь чудом избежать поражения. Их слабая реализация на фоне дисциплинированного «Краснодара» выглядит ключевой проблемой. «Быки» сильнее по игре, поэтому уверен, что класс и текущие кондиции «Краснодара» принесут ему три очка», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».

Материалы по теме
«Динамо» Москва — «Краснодар». Ролан Гусев закрывает гештальт
«Динамо» Москва — «Краснодар». Ролан Гусев закрывает гештальт
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android