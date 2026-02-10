«Динамо» — «Краснодар»: прогноз Дмитрия Градиленко на игру Зимнего Кубка РПЛ

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч «Динамо» — «Краснодар».

Ставка: победа «Краснодара» в один мяч в первом тайме за 3.60.

«Последний матч Зимнего кубка РПЛ — «Динамо» – «Краснодар».

У «Краснодара» в рамках турнира — ничья и поражение по пенальти с ЦСКА, а также уверенная победа над «Зенитом» со счётом 3:0. Итог — 4 очка.

«Динамо» в первом туре уступило «Зениту» 1:2, а затем сыграло вничью с ЦСКА 1:1 в основное время и выиграло серию пенальти. Итог — 2 очка.

Игра «Динамо», как и результат в обоих матчах, не произвела яркого впечатления. Ничего принципиально нового команда не показала — всё довольно привычно и предсказуемо.

«Краснодар», напротив, выглядел убедительно. Команда показала, что располагает качественными молодыми футболистами и умеет добиваться результата. Проигрывая ЦСКА 0:2, краснодарцы сумели свести матч к ничьей, а затем уверенно разобрались с «Зенитом».

В каких составах команды выйдут на матч — предположить сложно. Хочется верить, что в первые 45 минут обе стороны выпустят игроков, максимально приближенных к основному составу. Именно от этого допущения я и буду отталкиваться при выборе прогноза. Последние семь официальных матчей между командами в различных турнирах складываются далеко не в пользу москвичей. За последние два с половиной года «Динамо» не одержало ни одной победы. На этом отрезке у «Краснодара» пять побед, причем четыре из них «сухие», а также две ничьи — 0:0 и 1:1. Поставлю на победу «быков» в первом тайме в один мяч», — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».