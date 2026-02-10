«Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «МЮ» за 1.78.

«Несмотря на то что «Вест Хэм» находится внизу таблицы и рядом с зоной вылета, играть против них на выезде в любом случае будет тяжело. Такие команды обычно упираются и стараются брать очки в каждом матче, особенно дома. Но при всём этом «Манчестер Юнайтед» сейчас находится на хорошем ходу, для меня в этом матче именно они являются фаворитами.

«Манчестер Юнайтед» продолжает бороться за тройку. Понятно, биться за первое или второе место будет уже очень сложно из-за «Арсенала» и «Манчестер Сити», но за третью строчку они вполне могут и должны бороться. Поэтому мотивация у них серьёзная. Команда сейчас выглядит собранно, уверенно, в последних матчах показывает хороший футбол и берёт свои очки.

При всём уважении к «Вест Хэму» на данный момент «Манчестер Юнайтед» выглядит сильнее по игре и по форме. Да, матч не будет простым, лёгкой прогулки здесь точно не получится. «Вест Хэм» будет цепляться, играть плотно, но не думаю, что в этой встрече мы увидим много забитых мячей. Скорее всего, игра получится тяжёлой, вязкой, с большим количеством борьбы. Но в итоге, на мой взгляд, «Манчестер Юнайтед» на выезде всё-таки сможет переиграть «Вест Хэм» и взять важную победу — будет что-то вроде 1:0 или 2:1 в пользу гостей», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».