«Металлург» — «Автомобилист»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Автомобилист».

Ставка: ТБ 6.5 за 2.40.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 февраля 2026, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Уральское дерби в очередной раз должно получиться зрелищным — во всяком случае, так хочется. И «Металлург», и «Автомобилист» сейчас проводят неплохие отрезки в регулярном чемпионате, регулярно забирая победы в основное время.

В форме «Металлурга» уже давно никто не сомневается. Команда Андрея Разина выглядит стабильно и уверенно, без резких перепадов, и спокойно движется к первому месту в общей турнирной таблице к концу марта. Этот ход не вызывает удивления — скорее подтверждает статус магнитогорцев как одного из главных фаворитов сезона.

«Автомобилист» после болезненного и вполне заслуженного поражения в Хабаровске сумел быстро вернуть уверенность в собственных силах. Успехи во Владивостоке и Омске стали важным психологическим моментом: победы получились разными по сценарию, но в обоих случаях — трудовыми и показательными.

В предстоящем противостоянии фаворит вроде бы очевиден, но «Автомобилист» прекрасно знает, как создавать проблемы команде Андрея Разина. В первых двух очных матчах сезона екатеринбуржцы уступили всего в одну шайбу, и это хороший ориентир на плотную борьбу.

Именно поэтому здесь ожидается очень упорная игра, в которой логично ждать большого количества заброшенных шайб. В первых двух встречах «Металлурга» и «Автомобилиста» в этом сезоне счёт впечатлял результативностью — почему бы командам не удивить нас и в этот раз? Тем более текущая турнирная ситуация позволяет играть смелее и не закрываться», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ»

