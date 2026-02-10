«Шанхайские Драконы» — «Локомотив»: прогноз Владимира Гучека на игру КХЛ

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Шанхайские Драконы» — «Локомотив».

Ставка: победа «Шанхая» за 5.10.

«Рандеву «драконов» и железнодорожников уже не раз появлялось в расписании последних трёх недель. Как вы понимаете, «Шанхай» и «Локомотив» за это время сыграли между собой ровно три матча. И в двух из них, что довольно удивительно, верх одержали именно «Шанхайские Драконы».

«Локомотив» по ходу регулярного чемпионата был абсолютно разной командой в разные месяцы. У Боба Хартли далеко не всё складывалось гладко, но сейчас создаётся ощущение, что ярославский клуб по-настоящему попёр на второй Кубок. Иногда «Локо» везёт даже тогда, когда он не выглядит сильнее соперника, иногда свои матчи приходится буквально выгрызать на зубах.

Отдельно стоит отметить текущую серию ярославцев — шесть побед подряд. Для «Локомотива» образца этого сезона это редкая и до этого невиданная роскошь.

«Шанхай» же по сути уже распрощался с шансами на плей-офф. В трилогии с «Сочи» нужно было забирать все три матча, но этого не случилось. Затем последовали два домашних поражения от ЦСКА и «Авангарда». В последнее время «Шанхай» выглядит настоящим антиподом «Локомотива»: команде постоянно не везёт, даже в тех матчах, где она не смотрится хуже соперника.

Может ли в этот раз история перевернуться?

Я рискну и поставлю на победу хозяев. «Шанхай» умеет особенно настраиваться именно на матчи с ярославской командой, и этот фактор нельзя сбрасывать со счетов. Плюс из-за Олимпийских игр «Локомотив» не досчитается Мартина Герната, который уехал выступать за сборную Словакии. Это вполне может сказаться на оборонительной мощи гостей.

«Шанхай» же может позволить себе играть смело, лететь вперёд и не оглядываться на результат — плей-офф команде всё равно уже не светит», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».