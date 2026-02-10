«Спартак» — «Динамо»: прогноз Артура Хайруллина на встречу КХЛ 10 февраля

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Динамо».

Ставка: победа «Спартака» в матче за 1.61.

Фонбет Чемпионат КХЛ 10 февраля 2026, вторник. 19:30 МСК Спартак Москва Динамо М Москва

«Спартак» и «Динамо» в этом сезоне уже успели обменяться победами — по два выигранных дерби у каждой из команд. При этом в обоих матчах, которые остались за бело-голубыми, соперник так и не сумел отличиться. Ключ к успеху вроде бы очевиден, но есть нюанс: оборона динамовцев прямо сейчас выглядит далеко не безупречно.

Команда Вячеслава Козлова проиграла пять из шести последних матчей. Козлов работает самостоятельно уже более двух месяцев, однако пока можно говорить лишь об «отрицательном росте» — «Динамо» с каждым отрезком выглядит всё хуже. На старте его работы команда действительно научилась сушить матчи: Максим Моторыгин даже побил клубный рекорд по серии без пропущенных шайб. Но со временем оборонительная структура развалилась, а звёздные форварды так и не нашли себя.

Яркий отрезок выдал Никита Гусев, но и он в последнее время заметно сдал. Джордан Уил выглядит потерянным, не видно Максима Мамина и Антона Слепышева. А Макс Комтуа и вовсе доигрался до вывода из состава. Атака, которая должна была вытаскивать такие матчи, сейчас молчит слишком часто.

Увольнение Алексея Кудашова дало кратковременный эффект, но спустя два с половиной месяца это решение всё больше похоже на серьёзную ошибку. Да, старт сезона был для «Динамо» непростым, но с Кудашовым команда могла прибавить, особенно в плей-офф. В прошлом году бело-голубые начали серию с «Ак Барсом» с двух домашних поражений, но затем полностью переиграли соперника с куда более мощным составом.

У Козлова, вероятно, ещё будет шанс доказать, что он не хуже предшественника. Но прямо сейчас веры в это крайне мало. Слишком много системных проблем и слишком мало признаков, что ситуация вот-вот изменится.

В предстоящем дерби я делаю ставку на «Спартак». Красно-белые выглядят более собранными, стабильными и психологически готовыми к таким матчам», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».