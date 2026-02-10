Скидки
Объём ставок на падел вырос в 5,5 раз в 2025 году

Объём ставок на падел вырос в 5,5 раз в 2025 году
Объём ставок на падел в 2025 году увеличился в 5,5 раз по сравнению с прошлогодними результатами. Об этом рассказал директор по маркетингу PARI Padel Илья Тюрин на «РБК Радио».

«Этот объём далёк от топовых видов спорта, но имеет большой рост, который будет продолжаться. Этому будут способствовать развитие инфраструктуры и строительство кортов, проведение новых турниров и повышение уровня игроков. Сейчас объём ставок на падел сопоставим с биатлоном, но в будущем ставочный портфель может меняться, поэтому PARI поддерживает развитие падела, чтобы формировать устойчивый рост бизнеса», — отметил Тюрин.

Падел демонстрирует беспрецедентные темпы роста: за 10–15 лет в мире сформировалась база примерно из 35 млн игроков и более 100 национальных федераций. А в России за несколько лет от первых двух клубов рынок вырос до сотен площадок и десятков тысяч активных игроков.

