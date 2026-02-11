«Амур» — «Трактор»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Амур» – «Трактор».

Ставка: ТМ 5 за 2.14.

«Достойное нашего внимания противостояние, тем более что матчей в игровом дне всего лишь два. «Амур» очень прилично провёл домашнюю серию до перерыва на Матч всех звёзд, но перед самой паузой уступил «Торпедо». Хабаровчане продолжают погоню за «Сибирью» в борьбе за плей-офф, однако новосибирцы демонстрируют решимость удержать восьмую строчку и даже во вторник просто уничтожили «Сочи» на своём льду. Так что «Амуру» важно отвечать как можно быстрее.

Но соперник у хабаровчан серьёзный. «Трактор» после неудач в Омске и Магнитогорске заметно прибавил: сначала уверенно обыграл ту самую «Сибирь» на выезде, а затем абсолютно заслуженно разгромил дома «Ак Барс». Команда из Челябинска явно расправила крылья после непростого отрезка.

В этой встрече можно ожидать чего угодно. Я не рискну брать победу одной из сторон и не удивлюсь, если основное время завершится вничью. В последних очных матчах команды много забивали, но есть ощущение, что именно сейчас сценарий будет иным.

Матч имеет большое турнирное значение для обеих команд. «Трактор» находится всего в одном очке от «Сибири», а «Амур», если и не прижат к стене, то точно далёк от комфортного положения. В таких условиях команды чаще играют осторожнее, с акцентом на дисциплину и минимизацию ошибок.

Жду более закрытый, напряжённый хоккей без лишнего риска и с высокой ценой каждой шайбы», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».