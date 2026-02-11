Гуменник стал 12-м в короткой программе на Олимпиаде. Сыграл коэффициент 10.0

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник занял 12-е место по итогам короткой программы личных соревнований мужчин на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Россиянин открывал соревнования.

Судьи оценили выступление Гуменника в 86,72 балла (техника — 48,43 балла, компоненты — 38,29). Лучшим по итогам короткой программы стал Илья Малинин из США (108,16).

КП россиянина поставлена под композицию Waltz 1805 композитора Эдгара Акопяна. Это саундтрек из кинофильма «Онегин».

Шансы россиянина войти в тройку оценивались в 3.90, это примерно 26% вероятности. Заключить пари на победу россиянина предлагалось за 25.0.

Финиш Петра в топ-5 шёл за 1.75, а в топ-10 — за 1.10. Ставки на победу Малинина принимались за 1.04, а на то, что Гуменник не войдёт в десятку сильнейших — за 10.0. Выигрыш с 1000 рублей составил бы 10 тыс рублей.