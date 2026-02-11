Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Адмирал» — «Авангард»: прогноз Артура Хайруллина на матч КХЛ 11 февраля

«Адмирал» — «Авангард»: прогноз Артура Хайруллина на матч КХЛ 11 февраля
Комментарии

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Адмирал» — «Авангард».

Ставка: тотал «Адмирала» меньше 2 за 1.76.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2026, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Адмирал» после назначения Олега Браташа главным тренером выиграл всего один матч, и уже сейчас очевидно, что команда фактически не борется за попадание в плей-офф. Об этом красноречиво говорит и поведение клуба перед дедлайном — приморцы были готовы расстаться практически с любым игроком. В итоге ограничились обменами Даниила Гутика и Игоря Гераськина, но сам вектор был показателен.

Перемены в «Адмирале» пока приводят лишь к потерям. Да, в команде остались Степан Старков и Павел Шэн, однако Гутика отдали за трёх игроков, которые курсировали между КХЛ и ВХЛ. При этом полученный из «Торпедо» вратарь Иван Кульбаков вполне может покинуть клуб уже летом, когда станет неограниченно свободным агентом. С учётом специфики региона комплектовать состав в межсезонье дальневосточным клубам всегда крайне сложно, и есть риск, что «Адмирал» станет ещё слабее, особенно если руководство решится продать оставшиеся ценные активы.

«Авангард» на этом фоне выглядит очень мощно. До поражения от «Автомобилиста» (2:3 ОТ) перед паузой на Матч звёзд у омичей была серия из восьми побед. И даже этот проигрыш не должен смущать: по качеству игры «Авангард» выглядел солиднее, просто подвела реализация. В возможной серии плей-офф между этими командами вряд ли кто-то всерьёз ставил бы против омичей.

Не думаю, что в предстоящем матче команда Ги Буше позволит сопернику создать большое количество моментов. «Авангард» умеет сушить игру, особенно против команд без турнирной мотивации и с проблемами в атаке. Поэтому логично ожидать, что «Адмирал» не сумеет забросить больше двух шайб», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».

Материалы по теме
Чехия — Канада. 20 минут на раскачку
Чехия — Канада. 20 минут на раскачку
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android