«Бавария» — «Лейпциг»: прогноз Павла Яковлева на матч Кубка Германии

Комментарии

Известный в прошлом футболист Павел Яковлев дал прогноз на матч Кубка Германии «Бавария» — «Лейпциг».

Ставка: тотал «Баварии» больше 3 угловых во втором тайме за 1.75.

Кубок Германии . 1/4 финала
11 февраля 2026, среда. 22:45 МСК
Бавария
Мюнхен
Не начался
РБ Лейпциг
Лейпциг
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Команды уже провели два матча в этом сезоне, которые уверенно выиграла «Бавария». В первом матче вообще без шансов – 6:0, а во втором хоть и была победа мюнхенцев 5:1, но «Лейпциг» очень хорошо провёл первый тайм и должен был забивать два мяча. Однако «Бавария» успешно реализовала свои моменты во втором тайме.

Ожидаю очень результативный и интересный матч. Да, «Бавария» явный фаворит, команда будет бороться за победу во всех турнирах, в которых участвует, и Кубок Германии не исключение. Возможна какая-то ротация со стороны «Баварии», но она от этого не становится слабее. Мюнхенцы очень уверенно идут по сезону.

Думаю, что «Бавария» будет предельно мотивирована, тем более играет дома. Но «Лейпциг» достаточно серьёзный соперник.

Первый прогноз – индивидуальный тотал «Баварии» больше 3 угловых во втором тайме. В последних матчах она уверенно его пробивала. Второй прогноз – победа «Баварии» и обе забьют. В последних семи из восьми домашних матчей «Бавария» пропускала, её защита уязвима. Тем не менее она явный фаворит», — приводит слова Яковлева «РБ Спорт».

Новости. Ставки
Все новости RSS

