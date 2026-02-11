«Бавария» — «Лейпциг»: прогноз Анатолия Катрича на четвертьфинал Кубка Германии

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч Кубка Германии «Бавария» — «Лейпциг».

Ставка: обе забьют за 1.48.

«Бавария», возглавляющая турнирную таблицу, после небольшой осечки в матче с «Гамбургом» вновь показала свою мощь, разгромив «Хоффенхайм». Команда демонстрирует историческую результативность. «Лейпциг», хоть и является грозным соперником, чередует поражения и трудные победы.

Баварцы обладают подавляющим преимуществом в личных встречах и будут диктовать условия всю игру. Но хозяева даже при всех своих разгромах из раза в раз пропускают практически от любого соперника, пропустят и в этот раз», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».