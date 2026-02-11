«Сандерленд» — «Ливерпуль»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч «Сандерленд» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.82.

«Конечно, «Ливерпулю» будет очень тяжело на выезде против «Сандерленда». «Красные» в прошлом туре проиграли «Сити», и сейчас любое новое потерянное очко может серьёзно осложнить ситуацию в борьбе за призовые места. «Сандерленд» при этом идёт в середине таблицы, но в случае победы может заметно подтянуться и приблизиться к «Ливерпулю», поэтому для хозяев этот матч тоже имеет значение.

Тем не менее я считаю, что «Ливерпуль» в этой игре обязан выигрывать. Они продолжают бороться за призовые места, и после поражения от «Сити» права на ошибку у них практически нет. Да, «Сандерленду» в психологическом плане проще: выиграли — отлично, проиграли — ничего критичного. А вот «Ливерпуль» понимает, что может потерять позиции, если оступится ещё раз. Но если говорить именно о качестве игры и подборе футболистов, то здесь преимущество всё-таки на стороне «Ливерпуля». Уровень игроков выше, класс команды другой.

Поэтому, несмотря на то что матч будет очень тяжёлым, я думаю, что «Ливерпуль» на выезде всё-таки сможет взять три очка. Я не жду большого количества голов — скорее всего, всё решится в упорной борьбе. Думаю, это будет победа «Ливерпуля» со счётом 1:0 или 2:1», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».